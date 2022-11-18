تقديم اقتراح بشأن تعويض أضرار تغير المناخ

قال مصدر مطلع إن ائتلافا من الدول المتقدمة، يضم الولايات المتحدة وبريطانيا، قدم مقترحا جديدا بشأن تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.
ووفقا لمسودة اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء، فإن المقترح سيضع "ترتيبات تمويل جديدة ومُعزَّزة لمساعدة الدول النامية المعرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ في مواجهة الخسائر والأضرار". كما يتضمن الاقتراح تشكيل "مجموعة خبراء" للتصدي للمسائل الرئيسية بشأن مصدر التمويل وطريقة عمل آليته.
وأكد مصدر ثان أن المسودة هي المقترح الذي تجري دراسته حاليا في المحادثات.
لم يتضح، حتى الآن، الفارق بين هذا المقترح ومقترح آخر قدمه الاتحاد الأوروبي في وقت سابق. ووفقا لفرانس تيمرمانس منسق سياسة المناخ في الاتحاد، فإن المقترح الآخر تضمن إنشاء صندوق خاص لتغطية الخسائر والأضرار في الدول الأكثر عرضة للتأثر بتمويل من "قاعدة مانحين كبيرة".
يحاول المتفاوضون الخروج بحل القضية المتعلقة بكيفية توزيع الأموال على الدول التي تعاني بالفعل من تبعات تغير المناخ، وهي النقطة العالقة الرئيسية في جهود إبرام اتفاقية في قمة المناخ كوب27 المنعقدة حاليا في مصر.
وحذر ألوك شارما، رئيس موتمر كوب26 الذي أشرف على اتفاق جلاسجو للمناخ العام الماضي، الجمعة، من نفاد الوقت أمام التوصل لاتفاق خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ هذا العام في مصر، ودعا لمزيد من الوضوح بشأن عملية التفاوض النهائية.
مددت المحادثات، الجمعة، مع استمرار الخلافات بشأن قضايا مهمة من بينها توفير تمويل للدول النامية التي تتحمل تكلفة الكوارث المناخية مع أنها أقل انبعاثات من الدول الغربية.
وقال شارما "من الواضح أننا ما زلنا لم نقترب من نص نهائي يتسم بالتوازن والطموح فيما يخص جميع الركائز الأساسية، بشأن تخفيف (آثار تغير المناخ) والتكيف (معها)، وبشأن التمويل والخسائر والأضرار". وأضاف أن الوضع يعكس غياب الوضوح بشأن عملية التفاوض.
وحدد اتفاق جلاسجو، الذي أشرف عليه شارما، كيفية حفاظ الدول على الآمال في تفادي أسوأ تداعيات الاحتباس الحراري بالحد من ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو هدف تم الاتفاق عليه لأول مرة في عام 2015.
وقال شارما "ما حققناه في جلاسجو، الإبقاء على هدف 1.5 حيا، كان يجب أن يكون أساسا لطموحاتنا لمؤتمر كوب الحالي ومن المؤكد أن ذلك لا يمكن أن يكون السقف".