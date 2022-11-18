زيلينسكي وأردوغان يبحثان اتفاق تصدير الحبوب

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونطيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، اتفاق تصدير الحبوب الذي مدد أمس الخميس.
وقال زيلينسكي إنه بحث التعاون في مجالي الأمن والطاقة مع أردوغان وأكد له أن أوكرانيا ستظل ضامنة للأمن الغذائي العالمي.
وكتب الرئيس الأوكراني على تويتر "أشدنا، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس أردوغان، بتمديد اتفاق الحبوب" وذلك عقب تمديد الاتفاق الذي يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي من خلال مساعدة أوكرانيا في تصدير منتجاتها الزراعية من موانئ البحر الأسود.
وأضاف "شكرت (أردوغان) على دعم مبادرتنا "حبوب من أوكرانيا" وأكدت (له) أن أوكرانيا ستظل ضامنة للاستقرار الغذائي. كما بحثنا التعاون في مجالي الأمن والطاقة".
بدوره، قال مكتب الرئيس التركي إن الأخير تحدث بالهاتف إلى نظيره الأوكراني وتبادلا التهنئة بتمديد العمل باتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت الأمم المتحدة في إبرامه.
وأبلغ أردوغان، زيلينسكي بأن كلا من اتفاق تصدير الحبوب وتبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا أمور إيجابية وأن "تمديد هذا التفاهم على طاولة المفاوضات" سيفيد جميع الأطراف.