معلومات عن صاروخ كوريا الشمالية المثير للقلق

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، صاروخا أثار القلق والعديد من ردود الفعل من دول مختلفة. والصاروخ هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات إطلاق الصواريخ خلال الأسابيع الأخيرة من قبل الدولة الشيوعية المعزولة. وفقا للجيش الكوري الجنوبي، فإن الصاروخ باليستي عابر للقارات، في وقت تتوقع سيول وواشنطن أن تكون بيونج يانج تستعد لإجراء تجربة نووية وشيكة. وأفادت هيئة الأركان الكورية الجنوبية بأنها "رصدت صاروخاً باليستياً طويل المدى مفترضاً، تمّ إطلاقه قرابة الساعة 10,15 صباحاً (01,15 بتوقيت غرينتش) من منطقة سونان في بيونج يانج باتجاه البحر الشرقي". من جهتها، أشارت اليابان إلى أنّ الصاروخ قطع مسافة ألف كيلومتر وأنها لم تحاول تدميره أثناء تحليقه. وأوضح وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، أنّ الصاروخ وصل إلى أقصى ارتفاع يتمثّل بستة آلاف كيلومتر، مستنتجاً أنّه "صاروخ باليستي من طراز آي سي بي ام (ICBM)، وهو من الأسلحة الأقوى في ترسانة كوريا الشمالية". وقال مصدر إن الصاروخ قادر على بلوغ البر الأميركي. كذلك، قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إنّ "الصاروخ الباليستي، الذي أطلقته كوريا الشمالية، يبدو أنه سقط في منطقتنا الاقتصادية الخالصة غربي هوكايدو"، واصفاً عملية الإطلاق الصاروخية هذه بأنها "غير مقبولة إطلاقاً". بعد عدّة ساعات، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها أجرت مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، مباشرة بعد إطلاق الصاروخ. وقالت الوزارة، في بيان إنّ هذه المناورات "تؤكّد من جديد الإرادة الحازمة لليابان والولايات المتحدة للاستجابة لأيّ موقف (...) وتعزّز أيضاً قدرات الردع والاستجابة للتحالف الياباني-الأميركي". - "انتهاك صارخ"

دانت الولايات المتحدة "بشدة" إطلاق الصاروخ قائلة إنه "يشكل انتهاكا صارخا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي ويثير بلا داع توترا ومخاطر زعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة". في بانكوك حيث تعقد قمة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، اجتمعت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا. وقالت "باسم الولايات المتحدة، أؤكد مجددا التزامنا الثابت حيال تحالفاتنا في منطقة المحيط الهندي-المحيط الهادئ". على الجانب الكندي، وصف رئيس الوزراء جاستن ترودو إطلاق الصاروخ بأنّه عمل "طائش". وقال للصحفيين "هذا غير مقبول أبداً ولا يمكن أن يستمر". وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنّ إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي "يستدعي رداً حازماً وموحداً من المجتمع الدولي". وقالت في بيان "هذا الانتهاك الجديد لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على كوريا الشمالية القيام بأيّ نوع من الإطلاق باستخدام تقنيات باليستية" هو "استفزاز جديد ... يشكّل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي وللأمن الدولي". في 3 نوفمبر الجاري، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، لكن عملية الإطلاق هذه باءت بالفشل على ما يبدو وفقا لسيول وطوكيو. وكانت بيونج يانج انتهكت في آمارس الماضي ما فرضته على نفسها في العام 2017 من وقف اختياري لإطلاق هذا النوع من الصواريخ البعيدة المدى. وأطلقت كوريا الشمالية أيضا صاروخا بالستيا قصير المدى الخميس، بعد ساعات على تحذير وزير خارجيتها من رد "شرس" على تعزيز التحالف الأمني بين سيول وطوكيو وواشنطن. أخبار ذات صلة مناورات عسكرية يابانية أميركية جوتيريش يطالب كوريا الشمالية بوقف الاستفزازات

المصدر: آ ف ب