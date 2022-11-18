أميركا توجه نداء إلى الصين بشأن كوريا الشمالية

أفاد مسؤول أميركي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستطلب مساعدة من الصين، الحليف الأبرز لكوريا الشمالية، من أجل كبح جماح بيونج يانج التي اختبرت صاروخاً قادراً على بلوغ البر الرئيسي الأميركي.
وقال مسؤول رفيع، يرافق كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي في جولتها الآسيوية "سيكون ذلك بالتأكيد جزءاً من دبلوماسيتنا في محاولة لإقناع الصين بالانضمام إلى الدول التي تدين ذلك علنا اليوم واستخدام نفوذها لإقناع كوريا الشمالية".
وأكد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، الرواية اليابانية بأن الصاروخ كان بعيد المدى.
وقال إن "تحرّك اليوم شكّل تصعيداً إضافياً" إذ إن الصاروخ كان "قادراً على بلوغ الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى حول العالم".
وشاركت هاريس، التي تحضر المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ( أبيك) في العاصمة التايلاندية بانكوك، في جلسة اليوم الجمعة مع الرئيس الصيني شي جين بينج لكنها لم تعقد اجتماعاً ثنائياً معه، بحسب المسؤول.
وذكر أن هاريس دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث ملف كوريا الشمالية، وهو موقف سبق أن أعرب عنه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي للصحافيين.
وقال المسؤول الأميركي إن "الولايات المتحدة تعتقد أن على مجلس الأمن عقد اجتماع ومناقشة هذه المسألة".