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اعتقال 15 من عناصر «داعش» في العراق

عناصر من الجيش العراقي
18 نوفمبر 2022 19:37

أفاد بيان عسكري عراقي، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال 15 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من البلاد.

 

وذكر بيان لهيئة الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن جهاز الأمن الوطني تمكن، بعد ملاحقة عناصر التنظيم المتطرف، من اعتقال 15 منهم في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وواسط وكركوك وديالى.

 

وأوضح البيان أن عمليات الاعتقال تمت بعد نصب كمائن محكمة أفضت إلى تنفيذ الاعتقالات وفق أحكام قانون الإرهاب وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

 

ورغم القضاء على التنظيم المتشدد، فإن فلوله وخلاياه النائمة ما زالت تنشط وتنفذ عمليات ضد المدنيين وقوات الأمن خاصة في المناطق النائية على الحدود بين سوريا والعراق.

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