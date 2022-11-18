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عربي ودولي
خبراء أوكرانيون يفحصون موقع انفجار الصاروخ في بولندا
خبراء أوكرانيون يصلون إلى قرية "بسيفودوف"
18 نوفمبر 2022 18:36
قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الجمعة إن خبراء أوكرانيين يعملون بالفعل في موقع في المنطقة الحدودية بجنوب شرق بولندا حيث قتل صاروخ شخصين.
وأعلن على تويتر أن أوكرانيا ستواصل التعاون "الصريح والبناء" مع بولندا بشأن حادث يوم الثلاثاء.
وتقول وارسو وحلفاؤها الغربيون إن أدلة من مكان الحادث تشير إلى أن الانفجار نجم عن صاروخ أطلقه الدفاع الجوي الأوكراني. وتنفي كييف ذلك قائلة إن لديها أدلة على "أثر روسي" في الانفجار.
وكتب كوليبا "الخبراء الأوكرانيون يعملون بالفعل في موقع المأساة في بسيفودوف". وأضاف "أنا ممتن للجانب البولندي للسماح بوصول الخبراء. سنواصل التعاون بشكل صريح وبناء، كما يفعل أقرب الأصدقاء".
كان الرئيس البولندي أندريه دودا قال، أمس الخميس، إن اشتراك خبراء أوكرانيا، في التحقيق بشأن الضربة الصاروخية تحكمه قواعد المساعدة القانونية الدولية.
وقال دودا، عقب زيارة الموقع المتضرر "إذا كان الضيوف من أوكرانيا يريدون إلقاء نظرة على التحقيق الجاري، سيكون من الممكن حينئذ عرضه عليهم، كما تم عرضه عليّ اليوم".
وأضاف "لكن عندما يتعلق الأمر بمشاركة فعلية في التحقيق، والاطلاع على وثائق، ومعلومات، سيتطلب الأمر حينئذ بالفعل قواعد تعاقدية معينة، فيما يتعلق بالقانون الدولي والاتفاقات الدولية".
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المصدر: وكالات
فريق الخبراء
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