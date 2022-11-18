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بوتين وأردوغان يبحثان إنشاء مركز غاز في تركيا

لقاء بين بوتين وأردوغان (أرشيفية)
18 نوفمبر 2022 17:34

أعلنت الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث فكرة إقامة "مركز غاز" تركي مع الرئيس رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي.

 

واقترح بوتين فكرة إقامة مركز للغاز أول مرة في أكتوبر الماضي بوصفها وسيلة لإعادة توجيه الإمدادات من خطوط أنابيب "نورد ستريم" التي لحقت بها أضرار وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية، وهي فكرة دعمها أردوغان.

 

وقالت الرئاسة الروسية إن الطرفين بحثا أيضا تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي تم تمديده، وهو اتفاق ساعدت تركيا في التوسط فيه لضمان المرور الآمن لصادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا.

 

وأضاف الكرملين "شدد فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان على أهمية التنفيذ الشامل والتام لاتفاق الحزمة هذا".

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المصدر: رويترز
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