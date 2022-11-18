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وزيرة الداخلية الألمانية تزور تركيا الاثنين المقبل

وزيرة الداخلية الألمانية تزور تركيا الاثنين المقبل
18 نوفمبر 2022 17:33

 تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر التوجه إلى تركيا يوم الاثنين المقبل لإجراء محادثات حول الهجرة ومكافحة الإرهاب.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الجمعة إنه تم التخطيط لإجراء مشاورات مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال الزيارة التي تستغرق يومين، مضيفا أنه من المقرر - من بين أمور أخرى - مناقشة التعاون الألماني-التركي في مكافحة الإرهاب.

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وأسفر انفجار في شارع الاستقلال التجاري المزدحم في إسطنبول عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين يوم الأحد الماضي.

ووفقا للمتحدث، فإن التعاون في سياسة الهجرة سيُجرى مناقشته أيضا خلال زيارة فيزر.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
تركيا
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