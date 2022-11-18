ضبط أكبر كمية من الماريجوانا في إسبانيا وزنها 50 طناً

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الجمعة إنها ضبطت أكثر من 50 طنا من الماريجوانا، فيما يعد أكبر كمية من المخدر تضبطها السلطات على الإطلاق في البلاد.

وذكرت الشرطة في بيان إنها أزالت ثماني مزارع في منطقة قطالونيا بشمال شرق البلاد واعتقلت 20 شخصا للاشتباه في سرقتهم الكهرباء وارتكابهم مخالفات ضد الصحة العامة.

وأُزيلت كل المزارع إذ يُفترض أنها مزارع قنب قانونية سُجلت على أنها مملوكة لشركة تجارية وتقع بين مخازن أخرى تمارس نشاطا صناعيا قانونيا.

وصادرت الشرطة 52 طنا من الماريجوانا في المجمل مع أكثر من 187 ألف نبتة و19 طنا من البراعم بين يونيو وأكتوبر.

وفي عملية ضبط أخرى جرت في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت إسبانيا أنها صادرت 32 طنا من الماريجوانا لتسجل رقما قياسيا في ذلك الوقت.

وقالت مصلحة الضرائب الإسبانية في يونيو، في إشارة إلى عملية مختلفة تتعلق بضبط المخدرات، إن الحشيش تتراوح قيمته "ما بين 2300 يورو و2500 يورو للكيلوجرام الواحد".

وبهذا السعر، يمكن أن تصل القيمة الإجمالية المقدرة للخمسين طنا إلى 125 مليون يورو.