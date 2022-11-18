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فرنسا تواجه خطر إمكانية حدوث أزمة في الطاقة

فرنسا تواجه خطر إمكانية حدوث أزمة في الطاقة
18 نوفمبر 2022 16:55

قالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الفرنسية إن فرنسا تواجه خطرا أكبر يتمثل في إمكانية نقص الكهرباء في يناير المقبل، حيث إن إتاحة المحطات النووية في البلاد قد يكون أقل من التوقعات السابقة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت شركة "آر تي آيه" أن تراجع الطلب على الطاقة يجعل نقص الكهرباء الشهر المقبل أقل احتمالا من توقعات سابقة.

وقالت الشركة في تحديثها الشهري عن الوضع والذي نشر اليوم الجمعة، "يبدو أن الوضع أقل خطورة في ديسمبر ومن نهاية فبراير، ولكن شهر يناير يشتمل على مزيد من المخاطر من التحليلات السابقة".

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وأدت عمليات الصيانة في حوالي أكثر من نصف المحطات النووية التابعة لشركة كهرباء فرنسا إلى تحويل البلاد التي تعد مصدرا تقليديا للطاقة، إلى مستورد، العام الجاري.

وتسببت أزمة الطاقة المتوقعة، إلى جانب خفض إمداد الغاز الروسية، في ارتفاع أسعار الطاقة عبر القارة.

المصدر: د ب أ
فرنسا
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