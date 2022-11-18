مسؤولة من الأمم المتحدة ترحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب

رحبت مسؤولة رفيعة المستوى من الأمم المتحدة اليوم الجمعة بتمديد اتفاق يهدف إلى تخفيف أزمة نقص الغذاء عالميا لمدة أربعة أشهر، وذلك عن طريق مساعدة أوكرانيا على تصدير منتجاتها الزراعية من موانئ البحر الأسود، لكنها قالت إن هناك عملا لا يزال يتعين القيام به.

وقالت ريبيكا جرينسبان للصحفيين في جنيف: "نحن حقا سعداء جدا بتمديد مبادرة (تصدير) الحبوب عبر البحر الأسود. إنها أخبار سارة جدا للعالم، فيما يخص أزمة انعدام الأمن الغذائي التي نمر بها".

وأضافت "لكننا قلنا بوضوح شديد إننا لسنا في الموقف الذي نصبو إليه، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به وخاصة فيما يتعلق بالأسمدة".