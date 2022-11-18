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تركيا تعتقل 17 شخصاً على خلفية تفجير إسطنبول

تركيا تعتقل 17 شخصاً على خلفية تفجير إسطنبول
18 نوفمبر 2022 15:41

تم توقيف 17 شخصاً عقب التفجير الذي نُفذ الأحد في اسطنبول، ونسبته السلطات إلى مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية الجمعة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.
ومن بين هؤلاء الموقوفين امرأة متهمة بوضع القنبلة على مقعد في شارع الاستقلال في وسط إسطنبول.
وأسفر التفجير الذي وقع في 13 نوفمبر ظهراً في هذا الشارع المزدحم المخصص للمشاة، عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 آخرين.
وأودع المشتبه بهم السبعة عشر، وبعضهم متهم بتقديم مساعدة مباشرة لتفيذ التفجير، في سجن مرمرة الذي كان يدعى حتى وقت قريب باسم سجن سيليفري والواقع في ضواحي إسطنبول.
وألقي القبض على 51 شخصاً في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتم توقيف المشتبه بها الرئيسية إلهام بشير (23 عاماً) التي تحمل الجنسية السورية ودخلت تركيا بطريقة غير قانونية من شمال سوريا، ليل الأحد في شقة بضواحي إسطنبول، وقد اعترفت بالوقائع، بحسب السلطات.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن تقرير للشرطة أن المتهمة تواصلت لأول مرة مع حزب العمال الكردستاني في عام 2017 عبر شخص وبقيت على اتصال بالمنظمة .

 

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المصدر: آ ف ب
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