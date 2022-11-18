استمرار اضطراب حركة السكك الحديدية في ألمانيا

قد تواجه خدمات السكك الحديدية الألمانية اضطرابات كبيرة حتى وقت متأخر من يوم الأحد المقبل، حيث تعمل فرق متخصصة على إزالة حطام بعد اصطدام بين قطاري شحن هذا الأسبوع، والذي تسبب في تسريب ناقلتين لغاز البروبان في منطقة غابات.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة: "أي شرارة يمكن أن تؤدي إلى كارثة".

واصطدم القطاران في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس على امتداد خط سكة حديد بوسط ألمانيا يعمل كحلقة وصل رئيسية بين برلين ومدن تشمل كولونيا وهانوفر وأمستردام.

وكانت كل ناقلة تحوي حوالي 50 طنا من غاز البروبان، ويتسرب منها حوالي 250 كيلوغراما في الساعة. وقد أدى ذلك إلى منع أي أعمال تطهير أخرى، ما يعني بقاء جميع العربات الأخرى في مكانها بعد الاصطدام.

وتم إخطار ركاب السكك الحديدية الذين يقومون بأي رحلة في هذا الاتجاه بتوقع الإلغاء أو التأخير.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن خبراء خطوط السكك الحديدية والصناعات الكيماوية سيجتمعون اليوم لمناقشة كيفية القيام بأعمال التطهير.