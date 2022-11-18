السبت 19 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

20 قتيلاً في حادث مروري بباكستان

20 قتيلاً في حادث مروري بباكستان
18 نوفمبر 2022 14:31

قضى 20 شخصاً على الأقل غالبيتهم من الأطفال، وأصيب 14 آخرون في تحطم حافلة صغيرة على طريق تضرر بفعل فيضانات الصيف في جنوب باكستان، على ما أعلنت الشرطة الباكستانية الجمعة.

 

ومن بين القتلى 11 طفلاً تتراوح أعمارهم بين سنتين وثماني سنوات، كانوا على الأرجح يجلسون في حضن والديهم، وفق ما اوضح مسؤول الشرطة المحلية خادم حسين.

 


وأضاف أن الحافلة سقطت في حفرة عميقة تغمرها المياه "على طريق جرفته الفيضانات" في إقليم السند، مضيفاً أن السائق "لم ير اللافتة التي تشير إلى الانحراف عن الطريق".


وقد غمرت السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية، التي زادت شدتها بفعل احترار المناخ بحسب الخبراء، ثلث مساحة باكستان وتسببت في مقتل ما يقرب من 1700 شخص منذ يونيو، كما تسببت هذه الكارثة الطبيعية بنزوح أكثر من ثمانية ملايين شخص والحاق الضرر بالبنى التحتية.

أخبار ذات صلة
مقتل 8 جنود إثر هجومين في باكستان
مقتل 6 رجال شرطة شمال غرب باكستان
المصدر: وكالات
حادث مروري
باكستان
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
نفوق باندا عملاق أهدته الصين لتايوان
دنيا
نفوق باندا عملاق أهدته الصين لتايوان
اليوم 14:08
«حشيم» يحلق بلقب «العالية للبوانيش الشراعية»
الرياضي
«حشيم» يحلق بلقب «العالية للبوانيش الشراعية»
اليوم 14:00
روبليف وديوكوفيتش في نصف نهائي «آيه تي بي»
الرياضي
روبليف وديوكوفيتش في نصف نهائي «آيه تي بي»
اليوم 13:52
«العميد» يتخطى 100 نقطة في دوري السلة
الرياضي
«العميد» يتخطى 100 نقطة في دوري السلة
اليوم 13:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©