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مقتل 11 شخصا بانفجار خزان وقود شمال العراق

مقتل 11 شخصا بانفجار خزان وقود شمال العراق
18 نوفمبر 2022 13:49

قتل 11 شخصا على الأقل في انفجار خزان وقود أدى إلى انهيار مبنى في مدينة السليمانية بشمال العراق مساء الخميس، فيما تواصل فرق الإنقاذ الجمعة البحث عن ضحايا محاصرين تحت الأنقاض، وفقا لمسؤولين محليين.
وأدى الانفجار الذي وقع مساء أمس الخميس في السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، إلى مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 13 أخرين، حسبما أفاد رئيس دائرة طوارىء السليمانية سامان نادر لفرانس برس.
وتحدث المسؤول عن أربعة اشخاص ما زالوا عالقين تحت أنقاض المنزل المؤلف من ثلاثة طوابق، الذي إنهار جراء الإنفجار.
وذكر نادر بأن "فرقنا تعمل منذ أكثر من 15 ساعة لإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت المنزل المنهار".
ووقع الانفجار جراء تسرب في خزان غاز سائل، المستخدم للتدفئة، وفقا للسلطات المحلية.
وشاهد مراسل فرانس برس صباح الجمعة، فرق الإنقاذ تواصل البحث بين الانقاض عن الضحايا، فيما تعرضت مبنى مجاور لأضرار بتحطم الزجاج وغطى الدخان جزء من واجهة المبنى.
وتحدث تقرير سابق صدر الجمعة عن السلطات المحلية في السليمانية، عن مقتل 10 أشخاص جراء الانفجار.

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