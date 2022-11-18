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نائبة الرئيس الأميركي تعقد اجتماعاً لقادة العالم بشأن كوريا الشمالية

كاملا هاريس
18 نوفمبر 2022 10:55

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ستعقد اجتماعاً لقادة العالم في العاصمة التايلاندية بانكوك على هامش قمة إقليمية لمناقشة اختبار كوريا الشمالية لإطلاق صواريخ.

 

 

وأطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه أنه صاروخ باليستي عابر للقارات اليوم الجمعة هبط على بعد 200 كيلومتر فحسب قبالة سواحل اليابان.

 

وذكر المسؤول أن هاريس ستعقد الاجتماع مع قادة من أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وكندا ونيوزيلندا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك).

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المصدر: وكالات
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