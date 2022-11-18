"الصحة العالمية": نحو نصف سكان العالم يعانون من أمراض الفم

قالت منظمة الصحة العالمية الخميس، إن ما يقرب من نصف سكان العالم، أو 3.5 مليار شخص، يعانون من أمراض الفم، ومعظمهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.



وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر أمراض الفم شيوعاً هي تسوس الأسنان وأمراض اللثة الحادة وفقدان الأسنان وسرطان الفم مع إصابة ما يقرب من 2.5 مليار شخص بتسوس الأسنان غير المعالج.

وأضافت أنه يتم تشخيص حوالي 380 ألف إصابة جديدة بسرطانات الفم كل عام.



وذكرت منظمة الصحة العالمية الإنفاق الكبير من الأموال الخاصة وعدم توافر معدات طب الأسنان عالية التخصص في مرافق الرعاية الصحية الأولية كسببين من أسباب انتشار أمراض الفم بشكل كبير، لا سيما في البلدان الفقيرة.



قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، "لطالما تم إهمال صحة الفم في الصحة العالمية، ولكن يمكن الوقاية من العديد من أمراض الفم".

واقترحت الوكالة أن تُدرج الدول خدمات صحة الفم العادلة كجزء من تخطيطها الوطني ودمج خدمات صحة الفم في نماذج الرعاية الصحية الأولية الخاصة بها، مع تحسين القدرة على الحصول على معجون أسنان يحتوي على الفلورايد بأسعار معقولة، فضلاً عن إجراءات أخرى.