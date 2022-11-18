كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً

قالت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي عابر للقارات، بعد يوم من إطلاقها لصاروخ أصغر وتحذيرها من "ردود عسكرية أعنف" على تعزيز الولايات المتحدة وجودها الأمني في المنطقة.
كما أعلن خفر السواحل الياباني الإطلاق، وذكرت وزارة دفاع كوريا الجنوبية أن الصاروخ باليستي عابر للقارات على ما يبدو وهو الصاروخ الأبعد مدى الذي تطلقه كوريا الشمالية ومصمم لحمل رأس نووي يمكنه أن يصل إلى أي مكان في الولايات المتحدة. وأطلقت كوريا الشمالية أمس الخميس صاروخاً باليستياً قصير المدى، وحذرت وزيرة خارجيتها تشوي سون هوي من "ردود عسكرية أعنف" على التحركات الأميركية لتعزيز وجودها العسكري.
وفي بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية نددت تشوي بقمة ثلاثية عقدت يوم الأحد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان انتقد خلالها زعماء تلك البلدان اختبارات الإطلاق الصاروخي التي تجريها بيونج يانج وتعهدوا بتعاون أمني أكبر. وأجرت كوريا الشمالية هذا العام عدداً قياسياً من اختبارات إطلاق الصواريخ التي تحظرها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب العقوبات المفروضة على بيونج يانج بسبب برنامجيها الصاروخي والنووي.