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البنتاجون: صواريخ كوريا الشمالية تزعزع استقرار المنطقة

البنتاجون: صواريخ كوريا الشمالية تزعزع استقرار المنطقة
18 نوفمبر 2022 07:26

أكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) الخميس أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يستمر في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وذلك بعد أن استأنفت بيونج يانج تجاربها للصواريخ الباليستية.

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع سابرينا سينج في إفادة صحفية "إن إطلاق هذه الصواريخ الباليستية ما زال يزعزع الاستقرار، وإذا استمروا في ذلك، فإن ذلك سيزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأضافت أن "التزامنا لا يزال قويا تجاه كوريا الجنوبية واليابان".

 

 

 وقالت سينج "سنقوم دائما بالدفاع عن حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم وخاصة في المنطقة ودعونا كوريا الشمالية إلى التوقف عن إطلاق الصواريخ الباليستية".

 

 

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وأطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً قصير المدى على البحر الشرقي في وقت سابق من يوم الخميس في أحدث استفزاز عسكري لها جاء بعد توقف دام ثمانية أيام.

 

 

ونددت وزارة الخارجية الأميركية بتجربة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة ووصفتها بأنها تهديد للمنطقة والمجتمع الدولي.

وأجرت بيونج يانج عدداً قياسياً من تجارب الصواريخ هذا العام، حيث أطلقت أكثر من 50 صاروخاً قصير المدى وبعيد المدى منذ 25 سبتمبر الماضي.

المصدر: وكالات
بيونج يانج
كوريا الشمالية
البنتاجون
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