الرئيس العراقي: حل المشاكل العالقة عبر الدستور

هدى جاسم (بغداد)

دعا الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، إلى حل جميع المشاكل التي اعترضت تشكيل الحكومة من خلال الانتخابات القادمة، مشدداً على أهمية معالجة القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لاسيما المرتبطة بالميزانية على أساس الدستور، لأن الدستور هو الفيصل والحكم».

وقال رشيد -خلال كلمة ألقاها في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط المقام في دهوك-: «انشغلنا كثيراً بمسألة انتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة وما شهدناه في تلك الفترة يجب أن نتعظ منه ويكون عاملاً لكي نعمل معاً لحل المشاكل كافة في الانتخابات المقبلة».

وأوضح رشيد في ما يتعلق بالبرنامج الحكومي «أن قبل كل شيء يجب أن يستتب الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق وهذه نقطة مهمة نحاول تحقيقها»، مؤكداً أن «الوقت حان لتنفيذ المشاريع الخدمية، لا سيما بناء المدارس والجامعات والمستشفيات والطرق وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويرتقي بالواقع الاقتصادي للبلاد».

وأعرب الرئيس العراقي عن أهمية معالجة المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، على أساس الدستور، لأن الدستور يجب أن يكون الفيصل والحكم».

وأشار رئيس الجمهورية، خلال لقائه السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، على هامش أعمال المنتدى المنعقد في محافظة دهوك إلى «التحديات الحالية التي يواجهها العراق وأهمها قضية المياه»، مؤكداً «ضرورة ركون الأطراف ذات العلاقة إلى الحوار البناء للوصول إلى حلول ناجحة تؤمن الحصص المائية العادلة لكل طرف».

من جانبه قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي: «إن عالمنا الشرقي يتطلب مبادرات ثنائية ومتعددة تتعلق بملفات التنمية والاقتصاد والثقافة والتبادل العلمي والتقني وتبادل المعلومات»، منوهاً إلى أن العمل الفردي لا يمكنه كسب المعركة مع الوقت في ظل الظروف التي تداهم عالمنا الجديد وتزداد معها حدة التوتر والمنافسة بين الأقطاب الدولية.