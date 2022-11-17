اليمن: إجراءات حكومية لردع الإرهاب «الحوثي»

دينا محمود (عدن، لندن)

أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، أمس، اتخاذ إجراءات حكومية لردع التهديد الإرهابي الحوثي، بما في ذلك قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيات منظمة إرهابية.

وجدد العليمي، طمأنة المنظمات الإنسانية ووكالات الإغاثة والقطاع الخاص بأن تنفيذ قرار التصنيف الإرهابي سيراعي المخاوف المتعلقة بتدفق المساعدات والمعونات للشعب اليمني، لكنه حذر في نفس الوقت من التعامل مع المليشيات خارج إطار الاستثناءات المعتمدة.

وأشاد العليمي، خلال استقباله القائمة بأعمال السفارة الأميركية إنغر تانغبورن، بدور المملكة المتحدة، والولايات المتحدة لتعزيز حساب البنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي ابتداء من الأسبوع المقبل.

وبحث الجانبان، مستجدات الأوضاع المحلية، والجهود المشتركة لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء ممارسات المليشيات «الحوثية» الإرهابية.

وتطرق اللقاء إلى تداعيات التهديدات الإرهابية الحوثية على الأوضاع المعيشية، والأمن والسلم الدوليين، والإجراءات المطلوبة لاحتواء تلك التداعيات.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجهود الولايات المتحدة الأميركية في تنفيذ قرار حظر الأسلحة المرسلة إلى المليشيات الإرهابية «الحوثية»، والتي قادت إلى اعتراض العديد من سفن التهريب، وصولاً إلى الشحنة الضخمة التي اعترضها الأسطول الأميركي الخامس، الأسبوع الماضي، لمواد متفجرة تستخدم في وقود الصواريخ.

جاء ذلك، فيما حذر مسؤولون ودبلوماسيون أميركيون وخبراء في مجال الإغاثة، من استمرار حالة الجمود التي يشهدها اليمن في الوقت الحاضر، في ظل مواصلة ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، عرقلة محاولات إحياء الهدنة التي ظلت سارية هناك لستة أشهر، قبل أن تتحطم جهود الإبقاء عليها، على صخرة المواقف المتعنتة للعصابة الانقلابية.

وخلال شهور التهدئة التي لم تخلُ من انتهاكات حوثية متعددة، انحسرت أعمال العنف نسبياً، ما قاد إلى تراجع عدد ضحايا الصراع من المدنيين، بنسبة تقارب الـ 60 في المئة، وتقلص عمليات النزوح بمعدلات لا يُستهان بها كذلك، فضلاً عن السماح لآلاف اليمنيين بالسفر إلى الخارج، إما للحصول على الرعاية الطبية الضرورية، أو استكمال مسيرتهم التعليمية، أو لممارسة أنشطتهم التجارية والاقتصادية، وذلك بعدما بادر تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية، بالسماح بالتشغيل الجزئي لمطار صنعاء الدولي، للمرة الأولى منذ سنوات.

كما شملت الخطوات الإيجابية التي اتخذها التحالف والحكومة، فتح الباب أمام وصول كميات كبيرة من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المسلحين الانقلابيين، مما أفضى إلى تخفيف أزمة الوقود، التي يعاني منها اليمنيون في الكثير من محافظات البلاد.

ولكن المسؤولين والخبراء الأميركيين، حذروا خلال جلسة نقاشية شهدتها العاصمة واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري، من أن اليمن لا يزال بحاجة لـ «خطة للسلام الدائم»، يُستفاد فيها من فترة الهدوء النادرة التي نجمت عن استمرار الهدنة لعدة أشهر، وذلك عبر بلورة وقف ثابت لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة.

وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمجلة «واشنجتون ريبورت أون ميدل إيست أفَيرز»، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج: إن أي خطة سلام من هذا القبيل، لا بد أن تنشأ من داخل اليمن نفسه، وذلك انطلاقا من إيمان الولايات المتحدة بأن «مستقبل هذا البلد، يكمن في يد أبنائه، باعتبار أنهم هم من سيتخذون القرارات الجوهرية، المتعلقة بكيفية حكم وطنهم وإدارة شؤونه».

وأشار ليندركينج، إلى أنه بوسع الأطراف اليمنية المختلفة، إما البناء على فترة الهدوء غير المسبوقة، التي شهدتها البلاد خلال الهدنة، أو العودة إلى الانخراط في حرب ضروس تشل الحركة في وطنهم، وتسلب أبناءه مستقبلهم.

أما سارة تشارلز، المسؤولة بمكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فقد حذرت من أن احتياجات اليمنيين لا تزال تتزايد على نحو يُنذر بالخطر، وأن تجدد القتال سيلقي بأعباء إضافية هائلة، على كاهل المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن، والتي تعاني من مشكلات كبيرة، في التمويل من الأصل.

وأكدت تشارلز أن الأزمة الإنسانية التي تعصف باليمن ما زالت من بين الأسوأ في العالم بأسره، مشيرة إلى أن تسعة عشر مليوناً من مواطني هذا البلد، لا يزالون بحاجة إلى مساعدات غذائية، وأن 75 في المئة من السكان يحتاجون دعماً خارجياً لسد احتياجاتهم الأساسية فحسب، وذلك في وقت يواجه فيه أكثر من مليونيْ طفل، مشكلة سوء التغذية على نحو يهددهم بالموت.

وشددت المسؤولة الأميركية، على استمرار وجود عقبات تعترض توفير التمويل اللازم للجهود الإغاثية التي تضطلع بها الأمم المتحدة في اليمن، وذلك على ضوء التقديرات التي تفيد بوجود عجز، يُقدر بأكثر من 50 في المئة في الميزانية، المفترض تخصيصها لذلك.

أما السفير الأميركي السابق لدى اليمن كريستوفر هينزل، فأكد خلال الجلسة النقاشية نفسها، أن السبيل الأمثل للمضي قدماً على طريق تسوية الصراع اليمني، يتمثل في أن تواصل الولايات المتحدة العمل على دفع مختلف الفرقاء، باتجاه تجديد العمل بالهدنة، ومن ثم الانخراط في مفاوضات مباشرة وشاملة.