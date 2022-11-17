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وزير الإعلام اليمني يدعو لحملات تكشف معاناة المعتقلات لدى الميليشيات

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
18 نوفمبر 2022 01:55

عدن (الاتحاد)

دعا وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، منظمات وهيئات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة ونقابات الفنانين في اليمن والوطن العربي وكافة الفنانين والشرفاء والأحرار في العالم إلى إدانة ما تتعرض له المخفيات قسراً، وتنظيم حملات تضامن لإبراز معاناتهن في معتقلات ميليشيات «الحوثي» الإرهابية.

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وأوضح الإرياني أن الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي المخفية قسراً في معتقلات ميليشيات «الحوثي» الإرهابية،  منذ عامين، تعرضت للاعتداء اللفظي والجسدي من قبل إحدى القياديات في الميليشيات النسائية، وهو ما أدى إلى إصابتها بكسر في الأنف وتدهور حالتها الصحية.

 

وأوضح أن هذا الاعتداء يأتي في ظل ضغوط تمارسها ميليشيات «الحوثي» الإرهابية على أسرة الفنانة انتصار الحمادي لمنع نشر التطورات في قضيتها، بما في ذلك وضعها المأساوي داخل المعتقل، وما تتعرض له من تعذيب نفسي وجسدي، دفعها إلى محاولة الانتحار داخل زنزانتها أكثر من مرة.

وزير الإعلام اليمني
معمر الإرياني
ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
اليمن
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