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ألمانيا تصدر بيانات مطمئنة بشأن كورونا

أخذ عينة من سائق سيارة في ألمانيا
18 نوفمبر 2022 01:32

أشارت تقديرات معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات في ألمانيا إلى استمرار الاتجاه التنازلي في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

 

ذكر المعهد، في تقريره عن تطور وضع كورونا الصادر مساء الخميس، أن المعدل الأسبوعي لحالات الإصابة الأسبوع الماضي تراجع بنسبة 17% مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

 

وتتعلق أغلب نتائج التقرير بالوضع في الأسبوع الماضي.

 

وأضاف المعهد أن عدد الحالات، التي تعالج في المستشفيات بسبب الإصابة بمرض كوفيد-19 تراجع بشكل طفيف، كما تراجع عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج من مسار خطير للمرض في أقسام الرعاية المركزة.

 

وقال المعهد إن التراجع في أعداد الإصابات بدأ في الظهور بالفعل منذ منتصف أكتوبر الماضي، مؤكدا أن عدد حالات تفشي المرض في دور المسنين ودور الرعاية تراجع أيضا.

 

يعتبر المعهد أن من الصعب منع إصابات الجهاز التنفسي الشديدة في الخريف لأن الناس يبقون لفترات أطول داخل القاعات المغلقة.

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المصدر: د ب أ
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فيروس كورونا
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