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هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في سوريا

جنود أميركيون في سوريا (أرشيفية)
18 نوفمبر 2022 01:21

قالت قوات التحالف الدولي إن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة القرية الخضراء شمال شرق سوريا، الخميس، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.

 

وأضافت قوات التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة في بيان، أنها بدأت تحقيقا في الحادث. تأسس التحالف الدولي من أجل مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

 

ورغم القضاء على التنظيم المتشدد، فإن فلوله وخلاياه النائمة ما زالت تنشط وتنفذ، من حين لآخر، عمليات ضد المدنيين وقوات الأمن خاصة في المناطق النائية على الحدود بين سوريا والعراق.

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المصدر: وكالات
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