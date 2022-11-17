مع بدء تساقط الثلوج.. ملايين الأوكرانيين من دون كهرباء

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس، أن أكثر من عشرة ملايين أوكراني ما يزالون محرومين من التيار الكهربائي رغم بدء تساقط الثلوج. وقال زيلينسكي، في مداخلة متلفزة "في الوقت الراهن، أكثر من عشرة ملايين أوكراني هم من دون كهرباء"، وخصوصا في منطقة العاصمة كييف. تزامن انقطاع الكهرباء مع أول سقوط للثلج حيث يمكن أن تتدنى درجات الحرارة لتصل إلى عشر درجات تحت الصفر. وأعلنت الشركة الأوكرانية الوطنية المشغلة "اوكرينيرغو" تمديد قطع الكهرباء بسبب "تدهور الوضع". من جهتها، أوضحت روسيا أنّ معاناة المدنيين في أوكرانيا هي "نتيجة" لرفض كييف التفاوض مع موسكو من أجل إيجاد حل للأزمة الحالية. وقال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، رداً على سؤال بشأن انقطاع التيار الكهربائي الذي يواجهه ملايين الأوكرانيين "هذا نتيجة عدم رغبة الجانب الأوكراني في حلّ المشكلة، وبدء مفاوضات، ورفضه السعي للبحث عن أرضية مشتركة". أخبار ذات صلة روسيا تتهم أوكرانيا بإعدام أسرى حرب خبراء أوكرانيون يفحصون موقع انفجار الصاروخ في بولندا

المصدر: آ ف ب