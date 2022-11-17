الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قتلى و30 جريحاً في انفجار بالعراق

أرشيفية
17 نوفمبر 2022 23:46

قالت الشرطة ومسؤولون بالصحة إن ستة أشخاص قُتلوا وأُصيب 30 آخرون الخميس في انفجار أسطوانة غاز طهي كبيرة في منطقة سكنية بمدينة السليمانية في شمال العراق.

 

وأوضحت الشرطة أن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء الحريق الذي ألحق أضرارا بعدة منازل ودمر خمس سيارات على الأقل.

 

وقال ضباط بالشرطة إن ثلاثة منازل على الأقل دُمرت بالكامل بسبب انفجار أسطوانة الغاز التي كانت مُركبة على سطح أحد المنازل.

 

وما زال رجال الإطفاء يبحثون عن مفقودين من المنازل المنهارة، وقال مسؤولو الصحة إن عدد القتلى قد يرتفع.

أخبار ذات صلة
اعتقال 15 من عناصر «داعش» في العراق
مقتل 11 شخصا بانفجار خزان وقود شمال العراق
المصدر: وكالات
العراق
حريق
انفجار
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
بريسيلا سيتيني
دنيا
وفاة أكبر تلميذة في العالم بعد أن ألهمت السينما
اليوم 22:24
زيلينسكي يلتقي أردوغان (أرشيفية)
عربي ودولي
زيلينسكي وأردوغان يبحثان اتفاق تصدير الحبوب
اليوم 22:01
طائرة «طيران الإمارات» «إيرباص أيه 380»
الاقتصادي
«طيران الإمارات»: طفرة في حركة السفر حتى نهاية ديسمبر
اليوم 21:58
عبدالعزيز الغرير
الاقتصادي
اتحاد مصارف الإمارات يُعزز من قدراته لتطوير القطاع ودعم التنمية المستدامة
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©