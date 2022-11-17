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اليابان تعبّر للصين عن قلقها بشأن الأمن الإقليمي

الرئيس الصيني شي جين بينج (يمين) يلتقي رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
17 نوفمبر 2022 23:39

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، إنه نقل بواعث قلقه بشأن الأمن الإقليمي إلى الزعيم الصيني شي جين بينج.

 

ونقل تلفزيون الصين المركزي الرسمي عن شي قوله لكيشيدا إنه يجب على الصين واليابان تعزيز الثقة ومجالات التعاون والتكامل الإقليمي ومنع "الصراع والمواجهة".

 

واجتمع الزعيمان في تايلاند على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبك)، وهي أول محادثات على مستوى الزعماء بين البلدين منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

 

وقال كيشيدا، للصحفيين بعد القمة "أكدت على أهمية السلام والأمن في مضيق تايوان".

 

وقال تلفزيون الصين المركزي إن شي أبلغ كيشيدا أنه ينبغي التعامل مع قضية تايوان بشكل ملائم وحسن نية، لأنها تمس الأساس السياسي وأساس الثقة في العلاقات الصينية- اليابانية.

 

ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن شي قوله أيضاً "الصين لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا تقبل تدخل أحد في الشؤون الداخلية للصين بأي ذريعة".

 

وقالت رومي أوياما، أستاذة السياسة الخارجية الصينية في جامعة واسيدا اليابانية إن "عقد المحادثات كان إنجازا مهما لسياسة شي الخارجية ... ويشير أيضا إلى أهمية علاقة اليابان مع الصين".

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المصدر: وكالات
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