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خبراء أوكرانيون يصلون إلى بولندا بعد القصف الصاروخي

الرئيس البولندي أندريه دودا يدلي بتصريح بعد زيارة مكان سقوط الصاروخ
17 نوفمبر 2022 22:37

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، اليوم الخميس، أن خبراء أوكرانيين وصلوا إلى بولندا للمشاركة في التحقيق الهادف إلى تحديد مصدر إطلاق الصاروخ الذي أسفر سقوطه في بولندا عن مقتل شخصين.

 

وكتب دميترو كوليبا على تويتر "خبراؤنا وصلوا إلى بولندا. نأمل أن يصلوا سريعاً إلى مكان" الحادث "بالتعاون مع قوات النظام البولندية".

 

بدوره، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن اشتراك خبراء أوكرانيا، في التحقيق بشأن الضربة الصاروخية على الأراضي البولندية، تحكمه قواعد المساعدة القانونية الدولية.

 

وقال دودا، اليوم الخميس، عقب زيارة الموقع المتضرر في قرية برتسفودوف "إذا كان الضيوف من أوكرانيا يريدون إلقاء نظرة على التحقيق الجاري، سيكون من الممكن حينئذ عرضه عليهم، كما تم عرضه عليّ اليوم".

 

وأضاف "لكن عندما يتعلق الأمر بمشاركة فعلية في التحقيق، والاطلاع على وثائق، ومعلومات، سيتطلب الأمر حينئذ بالفعل قواعد تعاقدية معينة، فيما يتعلق بالقانون الدولي والاتفاقات الدولية".

 

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن خبراء من بلاده سيسمح لهم بالمشاركة في التحقيق، مشيرا إلى أن الموافقة قد وصلت من بولندا.

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المصدر: وكالات
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