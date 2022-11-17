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بيلوسي تعلن تخليها عن تزعم الديمقراطيين في الكونجرس

بيلوسي تعلن تخليها عن تزعم الديمقراطيين في الكونجرس
17 نوفمبر 2022 22:17

أعلنت نانسي بيلوسي، الرئيسة الديمقراطية النافذة لمجلس النواب في الكونغرس الاميركي، الخميس نيتها التخلي عن تولي هذا المنصب في المجلس المقبل المنبثق من الانتخابات الأخيرة.

 

وقالت بيلوسي (82 عاماً) التي اضطلعت بدور رئيس في السياسة الأميركية منذ عقدين "لن أترشح للادارة الديمقراطية في الكونغرس المقبل"، وذلك بعدما فاز الجمهوريون بالغالبية في مجلس النواب.

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المصدر: وكالات
الكونجرس
نانسي بيلوسي
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