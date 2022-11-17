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عربي ودولي
بيلوسي تعلن تخليها عن تزعم الديمقراطيين في الكونجرس
بيلوسي تعلن تخليها عن تزعم الديمقراطيين في الكونجرس
17 نوفمبر 2022 22:17
أعلنت نانسي بيلوسي، الرئيسة الديمقراطية النافذة لمجلس النواب في الكونغرس الاميركي، الخميس نيتها التخلي عن تولي هذا المنصب في المجلس المقبل المنبثق من الانتخابات الأخيرة.
وقالت بيلوسي (82 عاماً) التي اضطلعت بدور رئيس في السياسة الأميركية منذ عقدين "لن أترشح للادارة الديمقراطية في الكونغرس المقبل"، وذلك بعدما فاز الجمهوريون بالغالبية في مجلس النواب.
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الجمهوريون ينتزعون الغالبية في مجلس النواب الأميركي
المصدر: وكالات
الكونجرس
نانسي بيلوسي
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