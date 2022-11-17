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روسيا تعلّق على الحكم في قضية تحطم الطائرة الماليزية

آثار تحطم الطائرة الماليزية (أرشيفية)
17 نوفمبر 2022 21:40

نددت روسيا، اليوم الخميس، بما اعتبرته حكما «سياسيا» بعدما دانت محكمة هولندية ثلاثة رجال بتدمير طائرة الخطوط الجوية الماليزية فوق أوكرانيا عام 2014.

 

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن «مجريات ونتيجة العملية القضائية تفيد أن (الحكم) يستند إلى أمر سياسي».

 

كانت محكمة هولندية حكمت غيابيا، في وقت سابق اليوم الخميس، على ثلاثة رجال بالسجن المؤبد بتهمة إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية في رحلتها رقم «ام اتش 17» فوق أوكرانيا في 2014.

 

وقال رئيس المحكمة هندريك ستينهاويس، إن «المحكمة تفرض عقوبة السجن مدى الحياة» على الروسيين إيغور غيركين وسيرغي دوبينسكي والأوكراني ليونيد خارتشينكو الذين دينوا بالقتل ولعبوا دورا في تدمير الطائرة.

 

وتنفي روسيا أي مسؤولية لها في تدمير الطائرة وتتهم المحكمة الهولندية بأنها تجاهلت عناصر تبرئ في رأيها المدانين الثلاثة.

 

وأضافت وزارة الخارجية الروسية «طوال المحاكمة، وجدت المحكمة نفسها عرضة لضغط غير مسبوق من جانب مسؤولين سياسيين هولنديين وممثلي النيابة ووسائل الإعلام الذين فرضوا نهاية للمحاكمة تنطوي على دافع سياسي».

 

وأضافت الوزارة «نأسف بعمق لكون المحكمة أهملت مبادئ حياد القضاء خدمة للوضع السياسي الراهن، موجهة بذلك ضربة قاسية لسمعة مجمل النظام القضائي في هولندا».

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المصدر: وكالات
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