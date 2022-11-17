إسرائيل والأردن يوقعان اتفاقية

وقعت إسرائيل والأردن، اليوم الخميس، اتفاقية لتنظيف نهر الأردن، على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) المنعقدة في منتجع شرم الشيخ المصري. لم تتضمن مذكرة التفاهم تفاصيل ملموسة لكنها أكدت الحاجة إلى إعادة تأهيل النهر. وصفت تمار زاندبرغ وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية الاتفاقية بأنها «تعبير عن العلاقة الوثيقة... بين البلدين». وقالت «إزالة المخاطر وتنظيف واستعادة تدفق المياه وتعزيز النظم البيئية الطبيعية لنهر الأردن، سيساعدنا في الاستعداد لأزمة المناخ». وقالت وكالة «بترا» الأردنية الرسمية للأنباء إن «الأردن وإسرائيل وقعا اتفاقية إعلان نوايا لإعادة تأهيل وتحسين بيئة ونظام المياه لنهر الأردن والبحر الميت». وأضافت «وقع إعلان النوايا عن الجانب الأردني وزير المياه والري المهندس محمد النجار، وعن الجانب الإسرائيلي وزيرة حماية البيئة تمار زاندربرغ». وأشادت منظمة «إيكو بيس الشرق الأوسط»، وهي منظمة إقليمية لبناء السلام البيئي تضم ناشطين من إسرائيل والأردن وفلسطين، بالاتفاق قائلة إن «إعادة تأهيل نهر الأردن هي تكيف حاسم للمناخ». أخبار ذات صلة «مصدر» تطور مشاريع طاقة متجددة في الأردن بقدرة 2 جيجاواط الرئيس الإسرائيلي هرتزوج يعتزم زيارة البحرين

المصدر: آ ف ب