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الاتحاد الأوروبي يوجه اتهاماً لروسيا بشأن أوكرانيا

جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
18 نوفمبر 2022 01:25

قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن السلام في أوكرانيا لن يكون ممكنا إلا بعد سحب روسيا قواتها.

 

وأضاف، في تصريح صحفي في مدينة سمرقند بأوزبكستان، أن موسكو لم تبد أي علامات على استعدادها لذلك.

 

وأوضح في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، "أخشى أن روسيا ليست مستعدة للانسحاب، وطالما لم تنسحب فلن يكون السلام ممكنا".

 

وأضاف "روسيا هي التي يتعين عليها جعل السلام ممكناً"، مؤكداً أن عليها "أن تنسحب إذا أرادت سلاماً مستداماً".

 

عقدت لقاءات مباشرة بين وفود من روسيا وأوكرانيا في بداية الأزمة في محاولة للبحث عن حل. لكن تلك اللقاءات والمفاوضات توقفت منذ أشهر.

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المصدر: وكالات
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