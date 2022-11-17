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روسيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى تشاد

من روسيا
17 نوفمبر 2022 20:39

نصحت وزارة الخارجية الروسية المواطنين بعدم السفر إلى جمهورية تشاد، حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها هناك.

 

ونقلت وكالة تاس اليوم الخميس عن نائب مدير إدارة الإعلام بالخارجية الروسية إيفان نيتشايف قوله: "توصي الخارجية الروسية بالامتناع عن السفر دون ضرورة قصوى إلى جمهورية تشاد، حتى تطبيع الوضع بشكل كامل هناك".

 

وأعربت الخارجية الروسية عن أملها في أن تتمكّن السلطات التي تم تشكيلها حديثا في تشاد من اجتياز مرحلة الإصلاح بنجاح، وحل كافة المشاكل المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومواجهة التهديد الإرهابي، فضلا عن ضمان عودة الصيغة الدستورية للحكومة.

 

وقالت الخارجية الروسية، إنه "من أجل تحقيق هذه الأهداف، من الضروري تقديم المساعدة للقيادة التشادية".

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