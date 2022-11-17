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زيلينسكي بشأن «صاروخ بولندا»: «لا أعرف ماذا حدث»

زيلينسكي بشأن «صاروخ بولندا»: «لا أعرف ماذا حدث»
17 نوفمبر 2022 20:22

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أنه "لا يعرف ماذا حدث" في بولندا حيث سقط صاروخ الثلاثاء ما أسفر عن مقتل شخصين، بعدما أكد أن القذيفة "روسية".

 

وقال زيلينسكي في بيان للرئاسة الأوكرانية "لا أعرف ماذا حدث. لا نعرف على وجه اليقين. العالم لا يعرف. لكنني متأكد من أنه صاروخ روسي ومتأكد كذلك من أننا أطلقنا النار من أنظمة للدفاع الجوي".

 

وأضاف في تصريحات خلال منتدى اقتصادي نقلها البيان، ردا على سؤال عن الحادث، "من المستحيل تأكيد أي شيء محدد اليوم".

 

وتابع "فقط بعد التحقيق سيكون من الممكن استخلاص النتائج" بشأن مصدر إطلاق النار.

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المصدر: وكالات
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