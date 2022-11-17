الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

محكمة هولندية تكشف هوية مُسقطي طائرة ركاب ماليزية

أرشيفية
17 نوفمبر 2022 19:48

خلصت محكمة هولندية إلى أن ثلاثة انفصاليين سابقين كبار موالين لروسيا أسقطوا طائرة الركاب الماليزية التي كانت في رحلتها رقم "إم إتش 17" فوق شرقي أوكرانيا في 2014، مما أسفر عن مقتل 298 شخصا.

 

وتمت تبرئة متهم رابع.

 

كان المتهمون، وهم ثلاثة روس وأوكراني، متمردين انفصاليين يحظون برتب رفيعة المستوى شرقي أوكرانيا هم من حصلوا على الصاروخ الذي أسقط طائرة الخطوط الجوية الماليزية من طراز بوينج 777.

 

ووقعت الكارثة في 17 يوليو 2014 خلال القتال بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية.

 

وتعرضت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية للإصابة بصاروخ "بوك" مضاد للطائرات بينما كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور فوق منطقة متنازع عليها شرقي أوكرانيا.

 

ونظرا لأن معظم الضحايا هولنديون أقيمت المحكمة هناك.

 

 وأصدرت المحكمة حكمها غيابيا. ولم يمثل محامون إلا الرجل الذي تمت تبرئته الآن.

 

ويعتبر قضاء المدانين لمدة عقوبتهم أمرا بعيد الاحتمال. وأفاد خبراء بأنه يقال إنهم في روسيا وأن موسكو لن تسلمهم.

 

ولطالما نفت روسيا أي مسؤولية وتلقي باللائمة على أوكرانيا في إسقاط الطائرة رغم وجود أدلة تناقض ذلك.

 

أخبار ذات صلة
أناستاسيا بوبوفا: لمسنا اهتماماً من الإمارات
روسيا مستعدة لمحادثات رفيعة المستوى مع أميركا
المصدر: وكالات
روسيا
ماليزيا
هولندا
الطائرة المنكوبة
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
بريسيلا سيتيني
دنيا
وفاة أكبر تلميذة في العالم بعد أن ألهمت السينما
اليوم 22:24
زيلينسكي يلتقي أردوغان (أرشيفية)
عربي ودولي
زيلينسكي وأردوغان يبحثان اتفاق تصدير الحبوب
اليوم 22:01
طائرة «طيران الإمارات» «إيرباص أيه 380»
الاقتصادي
«طيران الإمارات»: طفرة في حركة السفر حتى نهاية ديسمبر
اليوم 21:58
عبدالعزيز الغرير
الاقتصادي
اتحاد مصارف الإمارات يُعزز من قدراته لتطوير القطاع ودعم التنمية المستدامة
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©