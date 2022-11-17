الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الرئيس الإسرائيلي هرتزوج يعتزم زيارة البحرين

إسحق هرتزوج
17 نوفمبر 2022 19:37

قال بيان لمكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج اليوم الخميس، إن هرتزوج سيسافر إلى البحرين الشهر المقبل، مضيفا أنها ستكون أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى منامة.

وقال البيان «سيزور الرئيس العاصمة المنامة حيث سيلتقي مع الملك ومسؤولين حكوميين وأعضاء من الجالية اليهودية».

أخبار ذات صلة
«دبي فيوتشر» لجودلفين يكتسح سباق كأس البحرين الدولي
إسرائيل والأردن يوقعان اتفاقية
المصدر: وكالات
إسحق هرتزوج
البحرين
إسرائيل
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
بريسيلا سيتيني
دنيا
وفاة أكبر تلميذة في العالم بعد أن ألهمت السينما
اليوم 22:24
زيلينسكي يلتقي أردوغان (أرشيفية)
عربي ودولي
زيلينسكي وأردوغان يبحثان اتفاق تصدير الحبوب
اليوم 22:01
طائرة «طيران الإمارات» «إيرباص أيه 380»
الاقتصادي
«طيران الإمارات»: طفرة في حركة السفر حتى نهاية ديسمبر
اليوم 21:58
عبدالعزيز الغرير
الاقتصادي
اتحاد مصارف الإمارات يُعزز من قدراته لتطوير القطاع ودعم التنمية المستدامة
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©