بلينكن يحمّل روسيا مسؤولية سقوط صاروخ في بولندا

بلينكن في مؤتمر صحفي خلال منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ
17 نوفمبر 2022 19:13
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن روسيا تتحمل مسؤولية انفجار الصاروخ الذي أوقع قتيلين في بولندا حيث أشار تحقيق أولي إلى مسؤولية الدفاعات الجوية الأوكرانية.
وقال بلينكن، لصحفيين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في العاصمة التايلاندية بانكوك، إنه تحدث مجدداً إلى نظيره الأوكراني بشأن التحقيق. لكنه أضاف «أيا يكن الاستنتاج النهائي، نعرف الطرف المسؤول في نهاية المطاف عن هذه الحادثة المأسوية: روسيا».
وشدد الوزير الأميركي على أن «أوكرانيا تملك الحق في الدفاع عن نفسها ونحن ملتزمون بدعمها». وكرر أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة «لا ترى أي شيء يتعارض مع» الفرضية التي قدمتها بولندا وتفيد بأن هذا الصاروخ في جميع الاحتمالات مصدره الدفاع الأوكراني المضاد للطائرات.
وقال وزير الخارجية، الذي تحدث خلال اليوم مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، إن واشنطن «تواصل تقييم الوضع وتبادل المعلومات الجديدة» بشأن الحادث مع كييف.