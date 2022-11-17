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أردوغان يؤكد أهمية الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
17 نوفمبر 2022 18:47

قالت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، بأنه من المهم الحفاظ على العلاقات على أساس الاحترام المتبادل.

 

وتصدر الائتلاف، الذي يقوده نتنياهو، نتائج الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، ما يمهد الطريق أمامه لتولي رئاسة الوزراء مرة أخرى.

 

وفي اتصال هاتفي، قال أردوغان لنتنياهو إنه يشعر بالحزن إزاء "الأحداث التي وقعت قبل يومين في الضفة الغربية"، فيما قدم نتنياهو التعازي في ضحايا التفجير الذي وقع في إسطنبول يوم الأحد.

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