إيطاليا تلقى القبض على مهربين مشتبه بهم

ألقت الشرطة الإيطالية في صقلية القبض على 12 شخصا لاتهامهم بتهريب البشر.

وقالت السلطات في بلدة كالتانيسيتا إن 11 تونسيا و سبعة إيطاليين متهمون بتسهيل الهجرة غير القانونية إلى إيطاليا.

وشملت العملية نحو 120 رجل شرطة.

ويقول المحققون إن المتهمين جلبوا مهاجرين من عدة نقاط على طول الساحل التونسي عبر البحر المتوسط إلى صقلية، على متن قوارب صغيرة.

وكانت الشرطة قد ارتابت بشأن حدوث مثل هذا النشاط غير القانوني عندما غرق أحد القوارب عند ميناء ببلدة جيلا في جنوب صقلية في فبراير 2019. وتستغرق عملية العبور إلى صقلية، التي تشمل 10 إلى 15 شخصا نحو أربع ساعات. ويتلقى المشتبه بهم ما يتراوح بين 3000 يورو (3105 دولار) و 5000 يورو للشخص، وفقا لما ذكرته الشرطة.

ويشار إلى أن قضية المهاجرين الذين يصلون إلى القوارب تثير جدلا كبيرا في إيطاليا. وتسعى الحكومة اليمينية المنتخبة حديثا لوقف تدفقات المهاجرين.