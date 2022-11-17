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الرئيس الصيني يحذر من صراع على السلطة مع أميركا

الرئيس الصيني يحذر من صراع على السلطة مع أميركا
17 نوفمبر 2022 17:43

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، في خطاب ألقاه، اليوم الخميس، خلال اجتماع لقادة الأعمال، عشية قمة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك، إنه يجب ألا تصبح هذه المنطقة "ساحة للتنافس بين القوى العظمى".

 

وبحسب الخطاب الذي نشرته وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، قال شي، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة، إن المنطقة لا تتبع أحد باعتبارها "فناء خلفيا".

 

وأضاف شي أنه لن يتم السماح بمحاولة شن "حرب باردة جديدة".

 

وقال الرئيس الصيني إن أي محاولة لتعطيل أو تفكيك سلاسل الإمداد الصناعية التي أنشأت على مدار العديد من السنوات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستوصل التعاون الاقتصادي إلى طريق مسدود.

 

وأشار إلى أن الانفتاح وحده هو الذي سيؤدي إلى حدوث تقدم.

 

ووصل الزعيم الصيني إلى العاصمة التايلاندية، حيث ستنعقد قمة (أبيك)، بعد مشاركته في قمة دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

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المصدر: وكالات
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