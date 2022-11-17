جوتيريش يعلن تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود

تقرر اليوم الخميس تمديد الاتفاق الذي يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي من خلال تسهيل صادرات أوكرانيا الزراعية من موانئها الجنوبية على البحر الأسود وذلك لمدة 120 يوما.

ووفر الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في البداية في يوليو تموز، ممرا بحريا يحظى بالحماية بهدف التخفيف من نقص الغذاء العالمي من خلال السماح باستئناف الصادرات من ثلاثة موانئ في أوكرانيا وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان اليوم الخميس "أرحب باتفاق جميع الأطراف على مواصلة مبادرة الحبوب في البحر الأسود لتسهيل الإبحار الآمن لتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا".

وأضاف أن الأمم المتحدة "ملتزمة تماما بتذليل العقبات المتبقية أمام تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا الاتحادية" وهو جزء من الاتفاق تعتبره موسكو أمرا بالغ الأهمية.



جاء التمديد لمدة 120 يوما فقط وهو ما يقل عن تمديد لمدة عام الذي سعت إليه كل من الأمم المتحدة وأوكرانيا.