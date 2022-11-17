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النواب اللبناني يفشل للمرة السادسة في انتخاب رئيس جديد

أرشيفية
17 نوفمبر 2022 14:48

فشل مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس، في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة السادسة بسبب تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وانطلقت اليوم الجلسة النيابية السادسة لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وعقدت الجلسة بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائباً من أصل 128 نائبا.

وكانت انعقدت خمس جلسات نيابية سابقة لانتخاب رئيس للجمهورية كان آخرها في 10 نوفمبر الجاري، ولم تنجح في انتخاب رئيس حديد.

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في 31 من الشهر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي. 

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المصدر: وكالات
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