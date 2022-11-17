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أوكرانيا تؤكد تمديد اتفاق تصدير الحبوب

حصاد محصول القمح في قرية موزيكيفكا في منطقة خيرسون بأوكرانيا
17 نوفمبر 2022 12:56

أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اليوم الخميس أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما.

وقالت في بيان "تم التوصل لهذا القرار للتو في إسطنبول. وستظل الأمم المتحدة وتركيا الضامنتين للمبادرة".

وساعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو العالم على تجنب أزمة غذاء، إذ أنه يسمح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من العديد من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود والتي كانت قد أغلقتها روسيا.

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المصدر: وكالات
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صادرات الحبوب
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