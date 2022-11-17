محمد بن سلمان يلتقي رئيس كوريا الجنوبية

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا، وذلك بالمقر الرئاسي في العاصمة الكورية سول.
ودون سمو ولي العهد كلمة في سجل الزيارات، كما التقطت الصور التذكارية.
وعقد محمد بن سلمان وفخامة رئيس جمهورية كوريا، جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين. وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال محمد بن سلمان يسرني أن أكون مجدداً في جمهورية كوريا وأن نلتقي بفخامتكم ويطيب لنا أن ننقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياته لحكومتكم وللشعب الكوري الصديق المزيد من التقدم والرقي، ويطيب لنا أن نتقدم بالشكر الجزيل على الدعوة الكريمة وعلى ما لقيناه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة.
تأتي هذه الزيارة تزامناً مع مرور 60 عاماً على إنشاء العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا بما يؤكد رغبة البلدين في الاستمرار في ترسيخ أسس العلاقة التاريخية والعمل على استكمال الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات واخذا في الاعتبار ما يتركز عليه بلدينا الصديقين من ثقل سياسي واقتصادي وإقليمي ودولي وعضوية بلدينا في مجموعة العشرين فإننا نسعى إلى تكثيف العمل المشترك لمواجهة كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويؤثر على أمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد.
وقال سموه: نشير إلى التعاون الوثيق ضمن إطار الرؤية السعودية الكورية 2030 ونُشيد بما تم خلالها، كما نتابع باهتمام كبير منجزات اللجان المشتركة بين بلدينا، ونتطلع إلى رفع وتيرة التنسيق الاستثماري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونؤكد على أهمية الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة والمتاحة للتعاون بين بلدينا، ونشيد في هذا السياق بالنمو الإيجابي في السنوات الماضية لمعدلات التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا، أكرر شكرنا وتقديرنا لفخامتكم على حرصكم على الارتقاء في العلاقة بين البلدين الصديقين.
وأكد رئيس جمهورية كوريا، في كلمته خلال جلسة المباحثات الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تفخر بمستقبل جديد من خلال تنفيذ رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد، ومتطلعاً إلى توسيع وتطوير التعاون الثنائي والاستثمار في مجالات النمو الجديدة والمشاريع الضخمة مثل نيوم والصناعات الدفاعية والطاقة المستقبلية مثل الهيدروجين والثقافة والسياحة. وأعرب فخامته عن التطلع إلى الاستمرار والتواصل الوثيق مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومع سمو ولي العهد من أجل التعاون لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وجرى خلال جلسة المباحثات الرسمية، استعراض أوجه العلاقات السعودية الكورية في مختلف المجالات خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.