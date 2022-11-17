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الأمم المتحدة تدعو إلى خفض التصعيد بعد صاروخ بولندا

الأمم المتحدة على اتصال مع روسيا بشأن تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب
17 نوفمبر 2022 08:15

دعت الأمم المتحدة الأربعاء إلى خفض التصعيد بعد أن أصاب صاروخ قرية بولندية بالقرب من حدود البلاد 
مع أوكرانيا مما أسفر عن مقتل شخصين.

وقالت رئيسة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة روزماري ديكارلو في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك: "لا نهاية في الأفق للحرب طالما أنها مستمرة. لا تزال مخاطر التداعيات الكارثية المحتملة حقيقية للغاية".

ودعا ممثلا الصين والهند مرة أخرى إلى وضع حد للعنف. وأصاب الصاروخ مزرعة في قرية على بعد نحو 6 كيلومترات من الحدود البولندية مع أوكرانيا بعد ظهر الثلاثاء مما أسفر عن مقتل شخصين.

 

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