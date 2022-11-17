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بايدن يهنئ الجمهوريين بفوزهم بالغالبية في مجلس النواب

بايدن يهنئ الجمهوريين بفوزهم بالغالبية في مجلس النواب
17 نوفمبر 2022 08:12

هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن الجمهوريين على فوزهم بأغلبية في مجلس النواب الأميركي، قائلاً إنه مستعد للعمل معهم.

وقال بايدن في بيان صدر بعد لحظات من إذاعة محطات بث أميركية للنتائج: "أهنئ زعيم الأقلية (في مجلس النواب كيفين) مكارثي على فوز الجمهوريين بأغلبية مجلس النواب، وأنا مستعد للعمل مع الجمهوريين في مجلس النواب لتحقيق نتائج للأسر العاملة".

وأضاف بايدن: "سأعمل مع أي شخص ، جمهوري أو ديمقراطي، على استعداد للعمل معي لتحقيق نتائج (للشعب الأميركي)".

 

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المصدر: وكالات
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جو بايدن
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