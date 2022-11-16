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بيلاروسيا تعلن إسقاط مسيَّرة اخترقت أجواءها

إسقاط مسيَّرة اخترقت أجواء بيلاروسيا
17 نوفمبر 2022 01:01

أعلنت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية، إسقاط طائرة مسيّرة مجهزة للاستطلاع على الحدود مع أوكرانيا بعد اختراقها أجواء البلاد من الأراضي الأوكرانية.

وقالت اللجنة في قناتها على موقع "تلغرام"، "استفزاز أوكراني جديد، تم إسقاط طائرة مسيّرة أخرى على الحدود مع أوكرانيا"، وفق ما أوردته وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء الأربعاء.

وأوضحت اللجنة أن جنود حرس الحدود، على بعد 100 متر من الحدود البيلاروسية الأوكرانية، أسقطوا طائرة مسيّرة من طراز "كوادكوبتر" متجهة من الجانب الأوكراني إلى أراضي بيلاروسيا في منطقة "كوبرين".

ووفقا لتقرير اللجنة "أسقطت الطائرة من قبل دورية حدودية من بندقية هجومية. عند فحصها، لوحظ تجهيزها بكاميرا فيديو، استخدمت للاستطلاع وتصوير الوسائل التقنية لحماية الحدود على أراضي بيلاروسيا".

وأشارت اللجنة إلى أن حادثة مماثلة وقعت في 2 نوفمبر الجاري، على بعد كيلومتر من الحدود البيلاروسية الأوكرانية في منطقة "جوميل".

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المصدر: د ب أ
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طائرة مسيرة
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