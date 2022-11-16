الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الإمارات تتضامن مع العراق وتؤكد حرصها على استقراره

كردي يتفقد موقع انفجار إثر هجمات عابرة للحدود في إربيل (أ ف ب)
17 نوفمبر 2022 01:42

أبوظبي، بغداد (وام، وكالات) 

أخبار ذات صلة
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
الإمارات: ضرورة دعم السودان لتحقيق سلام وأمن مستدام

أدانت دولة الإمارات بشدة القصف الذي استهدف إقليم كردستان شمال جمهورية العراق الشقيقة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن التضامن مع العراق الشقيق في الإجراءات التي يتخذها لحماية سيادته واستقراره، مؤكدة حرصها على استتباب الأمن والاستقرار فيه.
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة العراقية وللشعب العراقي الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وقتل شخص وأصيب ثمانية على الأقل بجروح في سلسلة ضربات استهدفت مقار أحزاب كردية تتواجد في إقليم كردستان العراق الشمالي.
وقال قائم مقام قضاء كويسنجق في كردستان العراق طارق الحيدري: «قتل شخص وأصيب ثمانية بجروح جراء قصف إيراني بخمسة صواريخ استهدف مقراً للحزب الديمقراطي الكردستاني» يقع في محافظة إربيل.
وأكد بيان لوزارة صحة الإقليم مقتل شخص وإصابة ثمانية بجروح جراء القصف.
ودانت وزارة الخارجية العراقية بعبارات شديدة الضربات. ويقع المقر الذي تعرض للقصف في قضاء كويسنجق، التابع لمحافظة أربيل.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان الأسود في السماء بعد وقت قصير من الغارات.
واستنكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق الضربات في تغريدة جاء فيها «ندين تجدّد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان، والتي تنتهك السيادة العراقية».
وفي نهاية سبتمبر، لقي ما لا يقل عن 14 شخصاً حتفهم وأصيب 58 آخرون بجروح، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لقوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، جراء استهداف مواقع أحزاب كردية.
وقال رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السودني، خلال لقاء مع الصحافيين يوم السبت الماضي في بغداد، إن حكومته يجب أن «تتخذ كل الإجراءات وفقاً للسياقات القانونية الدولية».

الإمارات
العراق
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
وزارة الخارجية
إقليم كردستان
إقليم كردستان العراق
كردستان
كردستان العراق
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
الإمارات
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
18 نوفمبر 2022
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة دعم السودان لتحقيق سلام وأمن مستدام
18 نوفمبر 2022
سارة الأميري وعمران شرف خلال المؤتمر الصحفي (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
«حوار أبوظبي للفضاء» ينطلق الشهر المقبل
18 نوفمبر 2022
السلطان هيثم بن طارق
عربي ودولي
السلطان هيثم بن طارق.. مسيرة إنجازات لا تتوقف
18 نوفمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©