الإمارات تتضامن مع العراق وتؤكد حرصها على استقراره

أبوظبي، بغداد (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات بشدة القصف الذي استهدف إقليم كردستان شمال جمهورية العراق الشقيقة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن التضامن مع العراق الشقيق في الإجراءات التي يتخذها لحماية سيادته واستقراره، مؤكدة حرصها على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة العراقية وللشعب العراقي الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقتل شخص وأصيب ثمانية على الأقل بجروح في سلسلة ضربات استهدفت مقار أحزاب كردية تتواجد في إقليم كردستان العراق الشمالي.

وقال قائم مقام قضاء كويسنجق في كردستان العراق طارق الحيدري: «قتل شخص وأصيب ثمانية بجروح جراء قصف إيراني بخمسة صواريخ استهدف مقراً للحزب الديمقراطي الكردستاني» يقع في محافظة إربيل.

وأكد بيان لوزارة صحة الإقليم مقتل شخص وإصابة ثمانية بجروح جراء القصف.

ودانت وزارة الخارجية العراقية بعبارات شديدة الضربات. ويقع المقر الذي تعرض للقصف في قضاء كويسنجق، التابع لمحافظة أربيل.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان الأسود في السماء بعد وقت قصير من الغارات.

واستنكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق الضربات في تغريدة جاء فيها «ندين تجدّد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان، والتي تنتهك السيادة العراقية».

وفي نهاية سبتمبر، لقي ما لا يقل عن 14 شخصاً حتفهم وأصيب 58 آخرون بجروح، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لقوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، جراء استهداف مواقع أحزاب كردية.

وقال رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السودني، خلال لقاء مع الصحافيين يوم السبت الماضي في بغداد، إن حكومته يجب أن «تتخذ كل الإجراءات وفقاً للسياقات القانونية الدولية».