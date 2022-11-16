«الصحة العالمية» تصدر تحذيرا للأميركتين بشأن كورونا
عاملة تنقل مريضا مصابا بكورونا في نيويورك
17 نوفمبر 2022 00:44
أصدرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، تحذيرا إلى الدول في الأميركتين بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت كاريسا إتيان، مديرة فرع المنظمة للبلدان الأميركية، في إفادة صحفية إن الأميركتين شهدتا زيادة بنسبة 17 بالمئة في حالات الإصابة بكوفيد-19 وإن الوفيات زادت في أميركا الجنوبية وأميركا الوسطى خلال الأسبوع الماضي.
وأضافت إتيان «في كل مرة نركن إلى الاستكانة تجاه هذا الفيروس، نجازف بعودة ظهوره. لا يتعين خفض مستوى يقظتنا».
ومضت قائلة إن حالات الإنفلونزا الموسمية آخذة في الازدياد أيضا بعد عامين من انتشارها دون المتوسط.
وأكدت منظمة الصحة في البلدان الأميركية إنه بعد عامين من انخفاض العدوى الموسمية، تتزايد إصابات الجهاز التنفسي بشكل كبير، مما يكثف الضغط على المكسيك والبرازيل وأوروجواي والأنظمة الصحية الأميركية.
وأوضحت إتيان أن «إصابات الجهاز التنفسي المختلفة تتزايد في الوقت نفسه مما يجب أن يضعنا جميعا في حالة تأهب».