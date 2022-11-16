تفاؤل حذر بشأن تجديد اتفاق تصدير حبوب أوكرانيا

قال مصدر من الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن هناك أسبابا تدعو إلى "التفاؤل الحذر" بشأن تجديد مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. سمحت الاتفاقية، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا وأُبرمت في أواخر يوليو في إسطنبول، باستئناف شحنات الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية محددة على البحر الأسود. من المقرر أن تتجدد الاتفاقية يوم السبت ما لم تظهر أي اعتراضات. وأدت الاتفاقية إلى تصدير حوالي 10 ملايين طن من القمح والمنتجات الزراعية الأخرى وساعدت في كبح جماح الأسعار العالمية. وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "التمديد أمر متروك للأطراف بالطبع، لكن كل المؤشرات لدينا إيجابية في هذا الاتجاه". وعلقت موسكو مشاركتها في الاتفاق في أواخر أكتوبر الماضي لكنها عادت للانضمام إليه بعد أربعة أيام مما حد من مخاوف حدوث مزيد من الاضطرابات في صادرات الحبوب من أحد أكبر الموردين في العالم. وزاد التفاؤل بشأن موافقة روسيا على استمرار الاتفاقية بعد محادثات مطولة حول شكاوى موسكو من عراقيل أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة.